Mines, pétrole et gaz : Les revenus générés pour l’année 2021 se chiffrent à 223 milliards de francs CFA (Rapport ITIE)

L’initiative pour la transparence des industries extractives a publié son rapport pour l’année 2021 qui dévoile les chiffres sur la situation économique des données des ressources extractives. Celles-ci concernent déjà les revenus de l’État venant des ressources minières pétrolières et gazières, mais aussi, de faire le point du suivi sur le terrain, notamment par rapport à la responsabilité sociétale d’entreprise, le contenu local entre autres.Eva Marie Coll Seck, présidente du comité national pour l’initiative pour la transparence dans les industries extractives, a présidé ce matin la cérémonie de publication du rapport 2021. La société civile, le parlement, et les autres acteurs ont assisté à la publication du rapport.Pour les revenus venant des entreprises minières, pétrolières ou gazières, il y’a un montant de 223 milliards divulgués par le rapport et dont 206 sont affectés dans les caisses de l’État. Toutefois, en terme de recommandations malgré cette somme importante qui gonfle les caisses de l’État, l’ITIE lance un appel sur le contenu local, l’environnement, la responsabilité sociétale d’entreprise, etc...