Microfinance : La ministre Zahra Iyane Thiam lance les activités de 'TAYSIR FINANCE SA', la première institution financière Islamique au Sénégal.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, la finance Islamique occupe une place privilégiée dans le cadre de l'accompagnement des systèmes financiers décentralisées, les SFD.



Le programme de développement de la microfinance Islamique au Sénégal demeure ainsi, un pilier important pour le ministère de la microfinance, pour parvenir à soutenir les SFD dans leur phase d'amélioration de leurs services financiers islamiques.



C'est tout l'intérêt de cette nouvelle structure de finance islamique dénommée 'TAYSIR FINANCE SA' dont les activités ont été lancées ce matin par la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam.



En présence du directeur régional de la Banque Islamique de développement, du président des systèmes financiers décentralisés et du directeur même de TAYSIR FINANCE SA, la ministre a insisté sur l'engagement des SFD pour assurer le relais de ce programme dans le strict respect des règles de bonne gouvernance, en vue de soutenir les efforts déployés par l’État pour renforcer l'inclusion financière des populations.



Taysir Finance SA, première institution financière également dans la zone UEMOA, va aussi susciter indubitablement beaucoup d'engouement et d'espoir de la part des agents économiques et des populations, tant les besoins de financement du développement sont importants.