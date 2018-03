Meurtre de sénégalais en Espagne : Réunion cet après-midi avec la mairie de Madrid pour trouver une solution de sortie de crise

Pour trouver rapidement une solution et apaiser les ardeurs, une rencontre a été tenue entre les autorités municipales de Madrid sous la conduite de l’adjointe au maire et une délégation sénégalaise composée du directeur des Sénégalais de l’extérieur M. Sory Kaba, du Consul général représentant l’ambassadeur et de la conseillère économique, sociale et environnementale, Awa Cheikh Mbengue. Comme alternative à l’interdiction formelle de faire du commerce dans les rues, les autorités municipales ont proposé aux sénégalais vivant à Madrid des sessions de formation en plus de leur insertion dans les secteurs où ils ont été formés. Cet après midi, une autre rencontre est prévue entres les autorités municipales, les autorisés consulaires du Sénégal, élargie aux autorités espagnoles pour trouver une solution définitive à cette situation de crise. Toutefois, la communauté sénégalaise vivant en Espagne a maintenu la marche de protestation quelle organise aujourd’hui dans toute l’étendue du territoire espagnol.