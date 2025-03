Meurtre d'Ebrima Ceesay : Le principal suspect Ebou Secka arrêté au Sénégal puis extradé en Gambie

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 28 mars 2025, la police gambienne a annoncé que l'évadé Ebou Secka, impliqué dans le meurtre présumé du chauffeur de taxi Ebrima Ceesay, a de nouveau été arrêté au Sénégal grâce à la collaboration de ses homologues sénégalais. Le document précise que les forces de l'ordre restent déterminées à garantir que justice soit rendue et que cette affaire soit traitée avec équité et transparence.



Identifié comme le principal suspect dans l'assassinat du chauffeur de taxi, Ebou Secka avait été appréhendé auparavant avant de s'échapper le 19 décembre 2024, provoquant une vague d'indignation publique. Des sources proches des services de sécurité gambiens révèlent par ailleurs que le suspect serait également à l'origine de plusieurs vols à main armée dans le pays.



Une collaboration entre les autorités gambiennes et sénégalaises a permis l'extradition de Secka vers la Gambie, où il devra répondre des accusations de meurtre.