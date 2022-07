Mercato : Everton intéressé par un retour de Idrissa Gana Guèye…

Une possible vente se dessine à l'horizon pour Idrissa Gana Guèye (32 ans.) Selon les informations de Foot mercato lues à Dakaractu, l’ancien club du milieu de terrain international sénégalais, Everton est très intéressé par un retour de Gana en Premier League.



Les Toffees, qui ont bien connu le milieu de terrain sénégalais de 32 ans puisqu'il y a évolué entre 2016 et 2019, sont ainsi chauds pour l'enrôler une deuxième fois.



Des premiers contacts ont ainsi été noués entre le club de Premier League et l'entourage du joueur. La proposition d'Everton devrait donc bientôt arriver sur le bureau de Luis Campos.



Depuis le début de l'été, Gana Guèye n'a pas forcément éveillé l'intérêt de beaucoup de clubs si ce n'est Galatasaray en Turquie. Mais ces derniers ont finalement laissé tomber, pour des raisons financières principalement.