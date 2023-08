Menaces de mort : M. Dia s’en prend à l’épouse de son père et prend 6 mois d’emprisonnement.

Agé de 23 ans, M. Dia a été attrait à la barre du tribunal correctionnel pour menaces de mort. Le prévenu a été traîné en justice par sa tante, S. Ka, épouse de son père. Des problèmes familiaux sont à la base du dossier.



À la barre, la plaignante a expliqué que le jeune homme proférait des insanités à son endroit chaque fois que M. Dia en avait l’occasion. De peur qu’il en attente à sa vie, elle a senti la nécessité de le traduire devant le tribunal correctionnel.

« M. Dia sème le désordre à la maison et se montre toujours violent en proférant des insultes et des menaces à chaque fois que je l’interpelle », a déclaré l’épouse du père du mis en cause. À l’en croire, M. Dia fait dans l’intimidation pour faire valoir sa posture d’homme.

« Il cherche à imposer sa suprématie dans la maison et va jusqu’à instruire sa petite sœur de ne pas exécuter les services que je lui demande souvent. À maintes reprises, il m’a menacée de mort », a ajouté S. Ka.

Pour sa part, le prévenu dément les accusations et confie agir pour protéger sa petite sœur des griffes de sa tante.

« Elle tapait à chaque fois ma petite sœur et je lui ai demandé d'arrêter sinon je m'en prendrais à elle », a expliqué M. Dia. Interpellé sur les menaces de mort, il clarifie.

« Je ne l’ai jamais menacé de mort. Au contraire, c’est elle qui me profère des insultes et me traitant de délinquant. Elle cherche simplement à me faire partir de la maison ce qui est une peine perdue », a-t-il poursuivi.

À la question du juge de savoir où se trouvait le père de famille, le prévenu répond en précisant que son père était en voyage depuis un certain temps.



Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites a demandé une application de la loi pénale.

Dans son verdict, le tribunal a reconnu M. Dia coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis.