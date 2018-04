Menaces de Mame Mbaye Niang à l’opposition : « Le vent de l’histoire balaiera ce petit homme comme fétu de paille » (Grand Parti)

La jeunesse du Grand Parti a réagi suite aux propos du ministre Mame Mbaye Niang qui a menacé l’opposition après qu'elle a manifesté sa volonté de s’opposer au projet de loi sur le parrainage. Malick Guèye et ses camarades en réponse « au garçon» Mame Mbaye Niang de préciser que le Sénégal est une terre de démocratie et sa jeunesse a payé au prix de lourds sacrifices de son sang pour garantir à notre pays les gages de sa stabilité démocratique et des libertés



« Nous allons faire face à l’arbitraire et contre la loi scélérate sur le parrainage qui consacre un net recul à notre système électoral déjà si imparfait » ont-ils dit.



Sur les propos du Secrétaire national chargé de la Jeunesse de l’APR ils le rangent dans le cadre de «la panique et l'affolement créés dans les cercles du pouvoir » et induit par la formidable levée de boucliers suscitée dans tout le pays par ce projet de loi scélérat visant à instituer les parrainages,



« Ces Propos s’apparentent à des menaces ouvertes contre la démocratie et les libertés dans notre pays. La jeunesse sénégalaise se sent outrée par son français approximatif digne d’un ignorant et tient à lui rappeler que ni les menaces et encore moins les intimidations ne peuvent freiner sa détermination à œuvrer pour le redressement et la sauvegarde de la République.

Le vent de l’histoire balaiera ce petit homme comme fétu de paille » ont-ils annoncé pour finir.