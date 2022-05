Membre permanent au conseil de sécurité de l'ONU, gouvernance politique et financière, coups d'État... : Ces défis qui attendent l'Afrique selon le président Macky Sall...

Pour juguler le retard dans le processus de développement du continent africain, l'actuel président de l’Union Africaine, Macky Sall, a profité de la cérémonie de réception des lauréats de la promotion 2021 du programme des Young Leaders de la French-African Foundation, pour mettre l'accent sur les défis qui attendent l'Afrique.



Il rappelle que "L'Afrique n'est pas encore membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies et c'est ce conseil qui traite de la question de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et sur plus de la moitié des thèmes abordés plus de 70% concernent l'Afrique..."



Soulignant au passage ce qu'il considère comme un handicap en parlant de la gouvernance financière et politique mondiale qui exclut l'Afrique des instances de décision. "Nous avons actuellement trois sièges non permanents. Nous réclamons deux permanents et le droit de veto", ajoute le président sénégalais...