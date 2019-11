Meilleurs sportifs de l’année (2018-2019) : L’ANPS dévoile les nominés toutes catégories confondues, la cérémonie officielle prévue le 5 novembre.

L’association nationale de la presse sportive (ANPS) entend célébrer les meilleurs sportifs sénégalais, ceux qui, tout au long de la saison 2018 – 2019 auront brillé de par leurs performances individuelles. Ainsi, selon le communiqué rendu par l’ANPS, cette cérémonie permettra de mettre en lumière les performances sportives diverses, avec des catégories phares telles : Le Ballon d’or Sénégalais, le titre de meilleur joueur de football local, le titre de meilleur lutteur avec frappe. Il s’agira également de valoriser les différentes disciplines à travers le lauréat du meilleur sportif (Football, lutte avec ou sans frappe, Judo, Handball, Canoë Kayak, Basket…) Sur la période comprise entre le 1er octobre 2018 et 30 septembre 2019. La cérémonie officielle a été fixée à la date du mardi 5 novembre 2019, dans les locaux du groupe e-media, à 10h00 GMT.

Dans un style qui s’approche des grandes cérémonies sportives (Ballon d’or, FIFA The Best…) l’ANPS compte attirer les projecteurs sur l’évènement. D’où la collaboration avec le groupe médiatique e-media qui prendra en charge la diffusion télévisuelle. Pour en revenir à cette série de distinctions, il importe de rappeler que les rédactions, notamment les desks sports ont été associé aux votes. Ce seront donc les journalistes sportifs qui auront la lourde charge de désigner les « best » selon des critères basés sur leur régularité et leur palmarès entre autres… Le tout (Les votes) à envoyer par courriel ou via whatsapp au plus tard le 5 novembre à 9h30.





Comment vote-t-on ? Quels sont les barèmes ?

D’après le document publié par l’ANPS, les votes seront établis comme suit : « Parmi les cinq nominés, dans chaque catégorie, le votant attribue des points suivant un ordre décroissant : 10 points pour le 1er, 5 points pour le 2e et 1 points pour le 3e choisi. » En d’autres termes sur les cinq nominés dans chaque catégorie (Cinq catégories au total), le premier choisi sera accrédité de 10pts, alors que le second choix disposera de 5pts et 1pt pour le sportif désigné en troisième lieu dans sa discipline.



Les différentes catégories et sportifs en lice…



Nominés pour le Ballon d’Or Sénégal :

1- Sadio Mané : Vice-champion d’Afrique, vainqueur Ligue des champions et Super Coupe d’Europe, vice-champion d’Angleterre, co-meilleur buteur Premier League (22 buts)

2- Kalidou Koulibaly : Vice-champion d’Afrique, vice-champion d’Italie, meilleure défenseur du Calcio

3- Idrissa Gana Guèye : Vice-champion d’Afrique

4- Mbaye Niang : Vice-champion d’Afrique, vainqueur Coupe de France

5- Krépin Diatta : Vice-champion d’Afrique, champion de Belgique



Nominés pour le Meilleur Sportif :

1-Mbagnick Ndiaye : Judo (+100kg) : Médaillé d’or Jeux Afrique, Champion d’Afrique

2- Adama Diatta : Lutte (61 kg), Champion d’Afrique de lutte olympique

3- Oulimata Fall Ba et Combé Seck : Canoe kayak : Double médaillées d’argent Jeux Africains

4- Équipe nationale féminine de handball : Vice-championne d’Afrique

5- Équipe nationale féminine basket : Vice-championne d’Afrique



Nominés pour le Meilleur Footballeur Local :

1- Jean-Louis Barthélémy Diouf : Génération Foot, sélection locale, Champion du Sénégal, 2e meilleur buteur L1 (11 buts).

2- Pa Omar Jobe : Ndiambour, meilleur buteur Ligue 1 (12 buts)

3- Youssou Badji : Casa Sports, sélection U20 et sélection locale

4- Moussa Ndiaye : Excellence Foot, sélection U20 et sélection locale

5- Ousseynou Niang : Diambars, sélection U20 et sélection locale



Nominés pour le Meilleur Lutteur Avec Frappe :

1- Reug Reug (Ecurie Thiaroye Cap-Vert)

2- Modou Lo (Ecurie Rock Energie)

3- Balla Gaye 2 (Ecurie Balla Gaye)

4- Franc (Ecurie Parcelles Mbollo)

5- Thiaat (Ecurie Boy Bambara)



Nominés pour le Meilleur Lutteur Sans Frappe :

1- Mouhamed Bayo dit Général Malika (Malika Mbollo)

2- Mamadou Faye dit Ordinateur

3- Ibou Ndiaye dit Obeuli (Ecurie Parcelles Mbollo)

4- Oumar Kane dit Reug Reug (Ecurie Thiaroye Cap-Vert)

5- Émile François Gomis dit Franc (Ecurie Parcelles Mbollo)