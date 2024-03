Meeting de Amadou Bâ à Mbacké : Madame Mbaye Néné Ndiaye fait part de son engagement sans faille

Il faudra compter Madame Mbaye Néné parmi les leaders qui ont clairement œuvré, lundi, pour réserver au candidat Amadou Bâ un accueil exceptionnel à l’occasion du lancement de la campagne électorale. L’ancienne Hcct a, en effet, déployé ses bases dans le département avant de marteler son engagement derrière le Président de la République et son candidat. La responsable politique précisera que l’heure est à l’union et au rassemblement avant d’inviter à un travail de terrain soutenu et sincère pour une victoire de Amadou Bâ.