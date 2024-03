Meeting BBY à Kaolack : « Amadou Bâ est le candidat de l’espoir, de la jeunesse et de la continuité » (Dr Ousseynou Diop)

Le Directeur du Crous Sine-Saloum de Kaolack, docteur Ousseynou Diop et maire de Sibassor a pris part au grand meeting de la coalition BBY à Kaolack. Le Dr Ousseynou Diop s’est dit très satisfait de la grande mobilisation des Kaolackois venus en masse soutenir leurs leaders lors de l’accueil du candidat de BBY. D’après lui, « Amadou Bâ est le candidat de l’espoir, de la jeunesse et de la continuité. C’est lui que les populations aiment », fera-t-il savoir. Et d’ajouter : « J’invite les populations à voter pour lui le jour du scrutin pour qu’il gagne cette présidentielle dès le premier tour ».