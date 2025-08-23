Médina Baye- effondrement des bâtiments: " l'autoconstruction domine et prédomine au Sénégal"( DG ACBEP)

Le directeur général de l'Agence de construction des Bâtiments et Édifices publics (ACBEP), a été reçu hier par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahy Ibrahima Niass. Cette visite a été une tribune pour Baye Niass de revenir sur le phénomène de l'effondrement des bâtiments qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui a coûté la vie à plusieurs personnes au Sénégal. '' Il y a eu récemment des effondrements de bâtiments. Et le constat que nous pouvons dire par là c'est que l'autoconstruction domine et prédomine au Sénégal. Ce qui veut dire que la construction c'est également comme tout autre métier. On ne peut pas se réveiller un jour et faire des constructions'', a lancé le DG de l'ACBEP.

A le croire, des mesures seront prises par les autorités pour prévenir de futurs accidents. '' Heureusement, il est fort probable de l'entendre que dans les jours à venir, des décisions fortes seront transmises de la part du gouvernement pour au moins essayer d'encadrer ce qui concerne les constructions et limiter au maximum l'autoconstruction'', a ajouté Baye Niass avant de lancer cet appel. '' En ce qui nous concerne nous tant que Directeur de construction, nous demandons à tous les sénégalais de vraiment se référer aux spécialistes de bâtiment parce que comme on le dit souvent, c'est tout un métier qui regroupe beaucoup de risques et qui demande à ce que tous les sénégalais pour ne serait ce que se munir de toutes formes de garantie et s'approcher aux spécialistes pour évidemment éviter tous ces problèmes qu'on commence à noter ces derniers temps''.

Baye Niass et sa délégation ont été également reçus par les imams de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé et Cheikh Mahi Aliou Cissé.