Médina Baye : Signature d'un Protocole de Coopération entre la Ligue Islamique Mondiale et l'Union Islamique Africaine pour la recherche de la paix et la promotion des valeurs de l'Islam...

La cérémonie de signature du Protocole de Coopération entre la Ligue Islamique Mondiale et l’Union Islamique Africaine a été paraphée cet après-midi dans la cité religieuse de Mawlana Cheikh Al Islam.



La rencontre a été présidée par le khalife général de Médina Baye, par ailleurs président de l'Union Islamique Africaine, Serigne Mahi Ibrahima Niass et Son Excellence, le Dr. Abdulrahman Abdullah M. Alzaid, Secrétaire Général Adjoint de la Ligue Islamique Mondiale.



Le présent protocole tourne autour de la recherche de la paix, la consolidation des liens entre les musulmans, la promotion des valeurs de l'islam, l'appui à l'éducation Islamique et à la formation des imams, etc...