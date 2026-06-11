Colloque du REFELA à Dakar : Le président de l'AMS, Oumar Bâ, appelle à une nouvelle ère du leadership féminin africain

Faire des femmes les actrices centrales de la gouvernance locale et du développement des territoires : c’est le message fort lancé ce jeudi par Oumar Bâ, président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), à l’ouverture du colloque international du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA).



Réunies au King Fahd Palace autour du thème « Leadership des Femmes Élues Locales et Gouvernance des Ressources », des élues locales venues de plusieurs pays africains, des représentants du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers ont entamé les réflexions sur le rôle des femmes dans la gestion des ressources et la conduite des politiques publiques territoriales.



Dans son allocution d’ouverture, Oumar Bâ a salué la mobilisation des autorités sénégalaises et des partenaires ayant contribué à la tenue de cette rencontre continentale. Il a notamment adressé ses félicitations aux ministres récemment nommés au sein du nouveau gouvernement, soulignant leur engagement en faveur de la décentralisation et du développement local.



Le président de CGLU Afrique a également rendu hommage aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent les collectivités territoriales africaines, avec une mention particulière au Royaume du Maroc pour son soutien constant à l’organisation panafricaine.



« Lorsque CGLU Afrique traversait l’une des périodes les plus difficiles de son histoire, le Maroc a répondu présent. Aujourd’hui encore, sa contribution représente près de 80 % du budget de fonctionnement de notre organisation », a-t-il rappelé, saluant un acte de solidarité africaine déterminant pour la pérennité de l’institution.



Au cœur de son intervention, Oumar Bâ a insisté sur les défis persistants auxquels les femmes africaines restent confrontées malgré les avancées enregistrées depuis la Conférence de Beijing en 1995 et les engagements internationaux en faveur de l’égalité des sexes.



Selon lui, les inégalités d’accès au foncier, au financement, aux ressources économiques et aux responsabilités décisionnelles continuent de freiner l’émergence d’un leadership féminin pleinement assumé.



« L’une des plus grandes richesses de l’Afrique, ce sont ses femmes », a-t-il affirmé. « Elles nourrissent nos populations, dynamisent les économies locales, préservent la cohésion sociale et portent l’espoir de nos nations. »



Pour le président de l’AMS, la contribution des femmes au développement du continent demeure pourtant insuffisamment reconnue. Il a donc plaidé pour un renforcement de leur place dans les instances de gouvernance locale et dans les processus de prise de décision.



Évoquant les initiatives portées par le REFELA, il a rappelé l’importance de la campagne en faveur de l’autonomisation économique des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la protection des enfants. Pour lui, les collectivités territoriales doivent jouer un rôle moteur dans ces combats.



« Quand les femmes ont un revenu, les ménages vivent mieux. Quand les femmes entreprennent, les communautés se développent. Et quand elles participent aux décisions publiques, les politiques deviennent plus inclusives et plus efficaces », a-t-il soutenu.



Face aux défis du changement climatique, de la sécurité alimentaire ou encore de la lutte contre la pauvreté, Oumar Bâ estime que le leadership féminin n’est plus une option mais une nécessité pour l’avenir des territoires africains.



Clôturant son discours sur une note d’espoir, il a appelé les participants à faire de cette rencontre un moment fondateur pour les générations futures.



« Faisons en sorte que Dakar entre dans l’histoire comme le point de départ d’une nouvelle étape du leadership féminin en Afrique », a-t-il lancé sous les applaudissements de l’assistance.



À travers ce colloque, le REFELA entend renforcer la voix des femmes élues locales africaines et promouvoir une gouvernance plus inclusive, capable de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels le continent est confronté.