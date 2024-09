Médina Baye-Gamou 2024/PR Diomaye : « Xam naa nee am na ñu yakamti woon ma ñëw fi, waaye nak maa leen gënoon a yakamti fuuf »

A l'Esplanade Mawlid Naby, le PR Diomaye a démarré son discours par les salutations d'usages. « Kham nané am na gniou yakameti wone ma gnieuw fi wayé nak malén guenona yakamti fouff » (certains étaient pressés de me revoir mais qu'ils sachent que j'étais beaucoup plus pressé qu'eux) », dira-t-il. Une visite, selon lui, qui a été retardée par la tournée du Khalife. Le président Bassirou Diomaye a aussi sollicité des prières auprès du Khalife de Médina Baye pour la paix et la stabilité du pays. Poursuivant, le Chef de l’Etat fera savoir « j’ai beaucoup d’amis dans la cité religieuse Mawlânâ Cheikh Ibrahima Niass ». «J’éprouve beaucoup de respect et d’admiration pour Baye Niass. Mes proches le savent et sont conscients de cela, c’est (Baye Niass) une référence pour moi à cause de ses écrits et enseignements dans la Fayda au Sénégal et au-delà de nos frontières qui attestent son patriotisme d’un côté et son panafricanisme de l’autre», fait-il remarquer. Soulignant que « Baye Niass était un grand homme plein de connaissances, un soufi ». Concluant, le Président Diomaye a également promis de tout faire pour apporter des solutions relatives au problème d’infrastructure avant de réitérer sa demande au Khalife, Serigne Mahi Niass de prier pour la réussite des projets du gouvernement.