Médiation africaine du conflit russo-ukrénien: « L’Afrique ne ménagera aucun effort pour contribuer à la restauration de la paix. » (PR Macky Sall)

Dans leur initiative de bons offices pour une mission de médiation dans la guerre russo-ukrénienne, des dirigeants africains se sont entretenus ce vendredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui leur a décliné son plan de paix. Le président sénégalais, Macky Sall qui a pris la parole devant ses homologues après l’entrevue avec le président ukrainien est revenu sur les contours de la mission africaine.



« Notre déplacement s’inscrit dans le cadre d’une mission de bons offices. C’est une mission qui s’inscrit également dans le cadre de notre attachement à la charte des Nations - Unies en particulier sur le principe du respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des Etats », a déclaré le Président Macky Sall.



Dans sa mission de médiation, l’Afrique mise sur la voie du dialogue en tenant compte des principes des nations unies pour une issue heureuse de la guerre russo-ukrenienne selon le Président Macky Sall.



« L’Afrique ne ménagera aucun effort pour contribuer à la restauration de la paix. Nous croyons au dialogue et il faut laisser toujours la voie ouverte au dialogue dans le respect des principes évoqués supra. Le principe au respect de la souveraineté. Nous sommes venus écouter avec la volonté de parler », a expliqué Macky Sall.



Macky Sall et ses homologues africains se rendront à Saint Petersbourg pour une rencontre avec le président Russe, Vladmir Poutine. Les dirigeants africains « chercheraient à obtenir un engagement des deux côtés, que les parties aussi devraient chercher à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques.



Les membres de la mission africaine sont les dirigeants sud-africain, du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie.