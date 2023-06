Médias : Le signal du Groupe Walfadjri suspendu pour 30 jours à partir du jeudi 1er juin 2023

Dans une note signée par le ministre des télécommunications et de l’économie numérique, il est précisé que le signal du groupe Walfadjri est suspendu pour un mois à partir du jeudi 1er juin 2023 date à laquelle, les violentes manifestations ont éclaté. D’ailleurs, le ministre, dans cette note a estimé que cette décision du gouvernement, fait suite au « constat dans la couverture de la situation de tensions par le groupe Walfadjri, la diffusion en boucle des images de violences exposant des adolescents, accompagnées de propos subversifs, haineux, dangereux incitant à la violence et portant manifestement atteinte à la sécurité de l'État, à l'intégrité territoriale, à la stabilité et à la paix sociale, en violation flagrante de toutes ses obligations ».



Le ministre souligne aussi que ces images sont « en violation flagrante des obligations de l’Etat à sauvegarder la paix, l'ordre public et les impératifs de la sécurité et de la défense nationale.



Le ministre informe qu’en « cas de récidive, après la reprise de la diffusion des programmes du groupe Walfadjri, conformément à la réglementation, l'autorisation pourrait faire l'objet d'un retrait définitif ».