Médias: Cheikh Thiam, ancien DG du Soleil fait l’économie des objectifs stratégies des assises des médias

Les acteurs des médias dans leurs diversités et entités représentatives, se sont réunis ce mardi avec l'appui de la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) et la Fondation Friedrich Ebert pour procéder à la restitution des conclusions des assises des médias qui ont débuté depuis Octobre 2024. Une initiative visant la transformation structurelle, le changement progressif, concerté et bénéfique au paysage médiatique sénégalais et à notre société.







L’objectif était donc de trouver les solutions aux maux qui gangrènent le secteur depuis des années qui se sont développés dernièrement. Cheikh Thiam, rapporteur des conclusions et ancien directeur général du Groupe Le Soleil, a estimé que le paysage médiatique a connu des évolutions significatives passant de médias limités à une diversification accrue des urgents de presse. Il y’a des statistiques sur lesquels les acteurs ont travaillé durant ces assises et en s’appuyant sur les facteurs du ministère de la communication. Malgré cette prolifération de médias dans un contexte de mita technologique, il est constaté selon Cheikh Thiam, « le secteur est confronté à une double précarité : celle des entreprises de presse et des professionnels des médias. Il y’a une précarité qui ne dit pas son nom », a indiqué le rapporteur des assises.