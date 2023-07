Me Sidiki Kaba, responsable Apr Tambacounda : « Je réitère ma loyauté et mon engagement total au président de la République! »

La réaction du ministre des Forces Armées est tombée. Me Sidiki Kaba ne tarit pas d’éloges à l'endroit du président de la République. Il juge sa décision de ne pas se représenter en 2024 « de décision sublime » et « courageuse ». Le ministre Kaba plaide que cette décision « prouve ses qualités exceptionnelles d’homme d’État entièrement engagé et dévoué pour l’émergence du Sénégal »

À l’en croire, le président de la République, Macky Sall, « vient de prendre le 3 juillet 2023 la décision Historique ».





De ce fait, à l'image des autres responsables, il s’associe à « cette démarche » et réitère « sa loyauté et son engagement total » à ses côtés pour l’atteinte des objectifs fixés, rappelle le ministre des Forces Armées.





Le délégué régional et mandataire de Benno Bokk Yakaar au Sénégal oriental, Tamba et Kédougou, invite les vaillantes populations du Sénégal Oriental « à continuer à occuper le terrain comme vous l’avez toujours fait pour garantir une victoire éclatante à notre coalition au soir du 25 Février 2024 afin de permettre à notre mouvance de continuer à perpétuer l’immense legs du Président Macky Sall », conclut l’avocat.