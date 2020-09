Me Sidiki Kaba : « La situation de la bande sahélo-saharienne nous interpelle tous »

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, en procédant à la pose de la première pierre du Centre national de formation de police judiciaire de la police nationale, a évoqué la situation délétère de la sous-région minée par des trafics et des attaques des extrêmistes.



Ainsi, il souligne que la situation de la bande sahélo-saharienne interpelle interpelle tous les États de la région. Les attaques des extrémistes violents, le trafic de drogue et d'humains ainsi que la criminalité transfrontalière dit-il, constituent des cercles de feu imbriqués qui menacent au quotidien le Sénégal.



C'est pourquoi, il a invité les pays de la sous-région à une riposte adéquate pour sécuriser nos pays et qu'il y a nécessité d'avoir des réponses pénales dissuasives et adaptées...