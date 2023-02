Me Ousseynou Fall, avocat de Ousmane Sonko : « Nous avons demandé la comparution d’Amadou Bâ qui a participé au festin et à la fraude! »

Après le renvoi du procès de l’affaire Prodac, Me Ousseynou Fall revient sur les motifs du renvoi. Selon le conseiller du leader de Pastef, le ministre des Finances d’alors devra comparaître. Ainsi, il demande la présence d’Amadou Bâ au tribunal pour s’expliquer. « Mbaye Niang et son ministre des Finances d’alors ont sciemment et délibérément violé les dispositions des marchés publics. Nous avons demandé la comparution de Amadou Bâ qui est aussi responsable », note l’avocat conseil.



Cependant, il se glorifie de ce renvoi qu’il considère comme une seconde victoire acquise. « Nous avons remporté cette audience de haute lutte en obtenant le renvoi. Nous sommes satisfaits d’avoir remporté cette deuxième manche. Mais nous restons perplexes de l’empressement suspect du Parquet. Ce procès est politique car il y a un agenda précis de l’exécutif qui veut faire condamner notre candidat après l’échec du dossier Adji Sarr par ses accusations que je trouve farfelues … », tente d’expliquer Me Ousseynou Fall qui ne s’est constitué qu’hier comme membre de son pool d’avocats...