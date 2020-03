Me El Hadj Diouf : « Pape Diouf a porté haut les couleurs nationales, c'était ma référence en sport... »

« Pape Diouf était ma référence en sport! » C'est en ces termes que le leader politique du PTP, Me El Hadj Diouf, s'est exprimé suite à la disparition de Pape Diouf des suites du coronavirus. Selon l'avocat-politicien, Pape Diouf en lui-même était un ambassadeur du Sénégal un peu partout dans le monde; « Il a porté haut les couleurs nationales », rajoutera t-il avec reconnaissance et fierté.



D'ailleurs, il n'a pas manqué de relever son accession à la présidence de l'Olympique de Marseille qu'il a dirigé entre 2005 et 2009. Un véritable accomplissement, insistera t-il.



Toujours d'après Me Diouf, l'illustre disparu fait partie de ces rares personnes qui, de par leur détermination, leurs capacités intellectuelles et managériales, ont su marquer leur temps. Un beau témoignage servi par la robe noire sur le plateau spécial de la TFM...