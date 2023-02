Me Ciré Clédor Ly, avocat de Sonko : « Ils ont brisé la vitre et l’ont embarqué de force pour l’emmener chez lui »

Embarqué de force par des éléments du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale, Ousmane Sonko est arrivé chez lui en compagnie de son conseiller Me Ciré Clédor Ly. Sur place, l’avocat dans une note envoyée revient sur cet épisode d’interpellation. «Ils ont brisé la vitre et l’ont embarqué de force dans l’un de leurs véhicules blindés car pour sa sécurité cela s’imposait sur ordre du commandement. J’ai été en sa compagnie et nous venons d’arriver au domicile d’Ousmane Sonko» détaille l’avocat.





Cependant, l’avocat d’ajouter que «les forces de l’ordre ont choisi d’exercer cette violence plutôt que d’arrêter des nervis du régime policier qui étaient sur place semble-t-il pour attenter à nos vies» conclut-t-il.