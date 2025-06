Me Aïssata Tall Sall à El Malick : « Nous avons certes travaillé, mais il reste beaucoup à faire… »

Par la même occasion, Aïssata Tall Sall félicite ses collègues du même groupe parlementaire : « depuis que nous avons été constitués en groupe, et vous le savez, nous avons travaillé, inlassablement travaillé, dans l'unité, dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la pleine conscience que vous avez de la mission que le peuple vous a fait incomber. Jamais nous n'avons eu de divergence entre nous. Jamais un poste ne nous a séparés. Jamais un quelconque privilège ne nous a divisés. Merci mes chers collègues de Takku Wallu Senegal », a t-elle conclu.

Lors de la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025 et devant les présidents de l'Assemblée Nationale de la Gambie, du Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et du président de l’assemblée nationale mauritanienne, la députée Aïssata Tall Sall félicité El Malick Ndiaye tout en lui rappelant que le travail ne fait que commencer : « Vous nous avez dit de faire le bilan. Le bilan, c'est la rétrospective, une rétrospective des six mois derniers que nous avons consacrés à notre institution et au peuple. Mais il faut savoir qu’il reste beaucoup à faire… », a indiqué la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal.