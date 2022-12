Me Adama Fall, avocat des députés du PUR : "Nous ne sommes pas en flagrant délit et la levée de l'immunité parlementaire devait être la procédure normale adoptée."

Au sortir de l'interrogatoire des deux parlementaires, leur conseil Me Adama Fall a réagi sur la situation de ses clients.



"On avait accompagné aujourd'hui l'honorable député Massata Samb et Mamadou Niang, pour venir répondre à l'invitation ou à l'appel du chef de la Dic. Hier, quand nous étions à l'Assemblée, un dispositif impressionnant était venu là-bas pour les arrêter. Pour éviter tout cela, ils ont marché avec eux jusqu'à la Dic. Le commissaire leur avait demandé de rentrer et de revenir répondre ce matin. Ils ont répondu présent", a expliqué la robe noire.





Il ajoute : "Parce que les deux députés Massata et Mamadou Niang font partie de ceux qui ont voté la loi qui a mis en place la Dic pour accomplir le travail de la police".



Poursuivant son argumentaire, Me Fall a fait savoir que les députés ont su la convocation déposée par leur collègue Amy Ndiaye une fois dans les locaux de la DIC. "Nous nous préparons à toute éventualité. Si d'aventure demain, ils sont déférés devant le procureur de la République, nous serons présents pour assurer leur défense", a-t-il laissé entendre.



Selon la robe noire, ses clients ont répondu qu'ils sont protégés par l'immunité parlementaire, et tant que cela n'est pas levé, ils ne doivent pas accepter de poursuivre les députés, d'enquêter, ou de priver les députés de liberté. ''Si leur immunité parlementaire n'est pas levée, nous considérons que cela n'est pas en conformité avec l'article 61 de la Constitution, et l'article 53 du règlement intérieur, qui dit comment fonctionne l'Assemblée", précise-t-il.



A l'en croire, les faits en l'espèce n'entrent pas dans le champ de définition du flagrant délit. "Nous ne sommes pas en flagrant délit, nous estimons que nous ne sommes pas en flagrant délit et que la procédure ordinaire et normale qui doit être adoptée et retenue, c'est d'abord la levée de l'immunité parlementaire pour d'éventuelles poursuites", dit-il.