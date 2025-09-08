Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice

Scène d’horreur à Mbour. Deux enfants âgés de seulement 9 ans se sont violemment affrontés jeudi 04 septembre 2025, aux environs de 08 heures, près du foirail dans le quartier ONCAD Santhié.

Selon des informations exclusives obtenues par Dakaractu Mbour auprès de sources bien informées, une banale dispute a dégénéré en bagarre sanglante.

L’un des enfants, Assane BA (9 ans), a saisi un petit couteau à pain et a poignardé son camarade, Souleymane KONDÉ (9 ans), au dos.

La victime évacuée d’urgence

Grièvement touché, Souleymane KONDÉ, a été évacué en urgence par les sapeurs-pompiers à l’hôpital pour recevoir les premiers soins.

Le couteau n’a pas été retrouvé sur place au moment de l’arrivée des forces de l’ordre, mais plusieurs témoins affirment l’avoir vu juste après les faits.

Le suspect présenté devant le tribunal

Le présumé auteur, Assane BA, a été interpellé et présenté ce lundi matin au Tribunal de Grande Instance (TGI).

Selon nos informations, l’affaire est désormais entre les mains de la justice et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Un drame qui choque toute une ville

Cet incident bouleverse la population de Mbour et pose de sérieuses questions sur la violence précoce chez les enfants. Comment, à seulement 9 ans, une simple querelle peut-elle conduire à un acte aussi dramatique ?

La victime est toujours sous surveillance médicale, et son état reste suivi de près. Les autorités, elles, appellent à la vigilance et à la sensibilisation des familles pour prévenir ce genre de situations.