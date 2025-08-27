Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis

Une dispute de parking qui dégénère Le 8 août dernier, Simon Michel N. rendait visite à sa petite-amie, locataire de Banama D. Mal lui en a pris : le Surveillant général découvre que le véhicule du visiteur occupe sa place de parking. Furieux, il fonce à deux reprises sur la voiture avec la sienne, détruisant le pare-chocs. La dispute entre les deux hommes attire l’attention du voisinage qui tente de calmer les esprits.

L’arrivée du policier… et la violence qui s’emballe

Alerté, l’agent Baïdy D. intervient pour mettre fin à la scène. Mais au lieu de se soumettre, Banama D. refuse catégoriquement de le suivre et s’en prend à lui. Armé d’un tournevis, il blesse grièvement le policier à la tête et au poignet. Ce dernier, ensanglanté, sera transporté d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où un certificat médical lui accorde une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.

La défense de l’enseignant : « Ce n’était pas mon tournevis »

Devant le juge, Banama D. commence par nier avoir endommagé le véhicule avant de reconnaître les faits et de présenter ses excuses. Concernant l’agression contre le policier, il soutient que les blessures seraient dues à des morceaux de zinc présents sur place, et non à son tournevis. Il ajoute qu’il a déchiré les habits du policier car celui-ci était en tenue civile et ne lui aurait pas présenté sa carte professionnelle. Un verdict clément Le procureur a qualifié l’attitude de l’enseignant d’« irresponsable » et requis l’application stricte de la loi. Finalement, le tribunal a condamné Banama D. à 6 mois de prison avec sursis, assortis du versement de 300 000 FCfa à la victime du véhicule en guise de dommages et intérêts.