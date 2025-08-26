Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison


Mbour : Un mécanicien frappe sa mère et menace de la tuer pour un repas manquant et écope de prison
À Mbour, un fait divers d’une rare violence a conduit un jeune mécanicien de 24 ans devant le Tribunal de grande instance. Comme le rapporte l’audience, Wagane Diagne a été reconnu coupable d’avoir battu sa propre mère après que celle-ci a refusé de lui servir le déjeuner. Il a été condamné à six mois de prison, dont trois ferme.
 

Une scène d’une brutalité choquante

 
Les faits se sont déroulés au quartier Darou Salam, où Wagane vit encore chez ses parents. Ce jour-là, de retour de son atelier, le jeune homme exige son repas. Sa mère, Maïmouna Faye, lui répond calmement que le déjeuner est déjà terminé. Mais au lieu de comprendre, Wagane entre dans une colère noire. Insultes, coups et menaces de mort pleuvent contre sa génitrice.
 
Le père, Modou Diagne, tente de s’interposer, mais subit lui aussi une pluie d’injures. L’accusé va même jusqu’à renverser la théière familiale et saisir une brique pour menacer de tuer sa mère. Dépassés par la violence de leur fils, les parents n’ont eu d’autre choix que de porter plainte.
 

Une mère brisée par la violence

 
À la barre, Wagane a nié en bloc les accusations. Mais les témoignages accablants de ses parents ont fait pencher la balance. Sa mère a notamment affirmé qu’elle subissait régulièrement des violences physiques et psychologiques de la part de son fils, connu pour sa dépendance à l’alcool et à la drogue.
« Il me frappe souvent, et ce n’est pas la première fois », a-t-elle confié au juge, justifiant ainsi leur décision de saisir la justice.

Le verdict du tribunal

Le procureur, estimant les faits graves, avait requis une peine de six mois ferme. Finalement, le tribunal a condamné Wagane Diagne à six mois de prison, dont trois ferme. Un avertissement sévère pour ce jeune mécanicien, décrit comme violent et incontrôlable, qui devra désormais méditer son geste derrière les barreaux.
 
 
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte

Assemblée nationale : les députés examinent le projet de loi 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d’alerte - 26/08/2025

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir

L’aéroport se transforme en village peulh vivant : « L’AIBD, carrefour des cultures et des nomades », selon Achkoun Demir - 26/08/2025

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba… - 26/08/2025

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine

Assemblée nationale : 130 députés ont adopté les nouveaux projets de loi portant création de l’OFNAC et la déclaration de patrimoine - 26/08/2025

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique...

Affaire Lat Diop et bracelet électronique : ce qui provoque le blocage, le ministre de la Justice s’en explique... - 26/08/2025

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance

Tivaouane (1er jour du Burd) / Décadence de la société sénégalaise : Le Khalife tire la sonnette d’alarme et appelle à la repentance - 26/08/2025

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région

Kaolack - Caravane écologique : plus de 2.000 arbres plantés dans la région - 26/08/2025

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et

Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice" - 25/08/2025

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité - 25/08/2025

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes - 25/08/2025

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives »

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives » - 25/08/2025

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ? - 25/08/2025

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme »

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme » - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye - 25/08/2025

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement - 25/08/2025

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative » - 25/08/2025

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

RSS Syndication