Mbour / Les JBR jouent la finale le 16 mars contre Sonko : "Son jugement est un impératif obligatoire pour la stabilité du pays et le jaillissent de la vérité!"(Amath Diouf)

Revenu d'une mission de supervision à Bignona dans le cadre de la vente des cartes du parti, Amath Diouf, Coordonnateur national des JBR en profite pour nous donner ses impressions sur la situation politique nationale.

En effet, le premier des boucliers a constaté l'effervescence et la détermination des responsables et militants du parti dans cette zone et demande au Président de l'Apr de les renforcer pour inverser la tendance.

Selon notre interlocuteur, la seule façon de gagner Sonko à Bignona c'est d'accompagner politiquement les responsables identifiés tout en encadrant l'existant.

Sur un autre registre, Amath Diouf se désole du meeting de Sonko dans la mosquée de Touba, le saccage prémédité de la ville de Mbacké, de son intention de profaner nos foyers religieux avec des insultes et demande aux khalifes généraux de prendre leurs responsabilités sur ce nouveau type d'homme politique.

Le coordonnateur des JBR a également dénoncé le traitement judiciaire des dossiers de Sonko. Pour lui, il doit être jugé et arrêté pour avoir menti sur le cas du Prodac, mais aussi pour avoir été accusé de viol.

Pour les JBR, son jugement est un impératif obligatoire pour la stabilité du pays et le jaillissement de la vérité.

Mr. Amath Diouf termine par dire à qui veut l'entendre que le candidat de l'Apr pour la présidentielle de 2024 est bien le Président du parti, le camarade Macky Sall avant de donner rendez-vous à Ousmane Sonko le 16 mars, date de sa condamnation s'il oublie encore les preuves...