Mbour : Le Benno menacé d'implosion, à la suite de l'audience accordée par le président Sall à ses lieutenants...

Depuis un certain temps le président Macky Sall reçoit ses lieutenants pour résoudre les problèmes de tendances notés dans sa formation. Ce fut donc le cas ce lundi au palais de la République lorsque le président a reçu deux potentiels candidats de l'Apr.



Et selon des sources bien introduites, le président Macky Sall aurait choisi pour la mairie de Mbour, Cheikh Issa Sall comme tête de liste communale et Saliou Samb, tête de liste départementale.



Une décision de Macky Sall qui fait grincer des dents au sein de BBY ...



Une fois que l'information a commencé à circuler, des remous ont été notés au sein de Bby dans le département. Pour preuve, un des interlocuteurs de Dakaractu Mbour, responsable de Rewmi, a condamné pareille pratique du président de la coalition. "C'est une démarche que nous dénonçons... Nous sommes dans le cadre du Benno et nous allons convoquer ce dimanche tous les responsables pour harmoniser nos positions, mais ce que je puis dire avec cet état de fait, on va directement vers l'implosion", peste le responsable de Rewmi.



Une situation d'autant plus complexe que le maire sortant Fallou Sylla du parti socialiste est lui aussi candidat à sa propre succession.



Nous y reviendrons...