Mbour : En état d’ivresse et sans permis, le coxeur vole un véhicule et tue une vendeuse de fruits au rond-point Keur Balla Lô

Ce qui aurait dû être une simple pause petit-déjeuner pour des passagers en partance vers Kaolack s’est transformé en scène d’horreur à Mbour. Le 24 juin 2025, Gora Dieng, un coxeur de 40 ans, répondra devant le Tribunal de grande instance de Mbour d’une série de délits aux conséquences tragiques : vol de véhicule, conduite en état d’ébriété sans permis, et homicide involontaire.



Une vendeuse de fruits fauchée sur son lieu de travail



La victime, Oly Sidibé, 53 ans, mère de trois enfants et vendeuse de fruits bien connue au rond-point Keur Balla Lô, n’avait rien demandé. En quelques secondes, sa vie a été arrachée par un chauffard sans permis, ivre au volant d’un véhicule volé.



Selon L'Observateur , ce samedi-là, vers 9h du matin, le chauffeur Kory Faye, qui transportait des passagers entre Dakar et Kaolack, fait une halte pour le petit-déjeuner à une gargote près du rond-point. En quittant son véhicule, il commet une erreur fatale : il laisse la clé sur le contact.



L’opportuniste sous alcool



Profitant de l’inattention du chauffeur, Gora Dieng, visiblement alcoolisé, s’empare du véhicule et démarre sans hésiter. Quelques minutes plus tard, alors qu’il tente de manœuvrer au rond-point Keur Balla Lô, il perd le contrôle du véhicule et percute violemment la vendeuse. Le choc est si brutal qu’Oly Sidibé décède sur le coup, sous les yeux de passants impuissants.



Arrestation immédiate, dépôt à la prison de Mbour



Alertés, les gendarmes de la Brigade de Mbour ainsi que les sapeurs-pompiers se rendent aussitôt sur les lieux. Après les constatations, le corps sans vie de la victime est transporté à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro.

Quant au suspect, Gora Dieng, il est arrêté sur place et immédiatement placé en garde à vue. Il a été écroué à la prison de Mbour en attendant son jugement prévu pour le mardi 24 juin 2025.





Des chefs d’accusation accablants



Le parquet a retenu contre lui plusieurs infractions graves :

• Vol de véhicule,

• Conduite en état d’ébriété,

• Absence de permis de conduire,

• Et surtout, homicide involontaire.



Une famille dévastée, un quartier en deuil



Au quartier Guinaw Rail, le domicile du mari de la défunte, Mamadou Fall, est plongé dans la tristesse. L’homme, totalement effondré, ne parvient pas à contenir sa douleur. Il a perdu son épouse, sa complice de vie, la mère de ses enfants, dans un accident absurde provoqué par une combinaison de négligence et d’irresponsabilité.