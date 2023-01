Mbour/Éducation : L'enseignement supérieur dans le chantier des réformes pour un enseignement de qualité...

Cette rencontre a pour objectif de partager et discuter les bonnes pratiques identifiées dans les EES en matière d'assurance qualité internes (AQI), réfléchir sur les difficultés et les défis à relever pour réussir d'avantage à instaurer la culture qualité dans les EES et mettre en place le réseau national des CIAQ des EES du Sénégal.

Cependant, dans le cadre de l'exécution de cette nouvelle mission, il a noté de nombreuses initiatives et de stratégies développées de part et d'autre pour gérer la qualité dans la qualité dans les EES. Ils révèlent également des difficultés rencontrées par certains EES pour rendre opérationnel leur dispositif interne d'assurance qualité, a souligné le professeur Lamine Guèye, secrétaire exécutif de ANAQ_Sup. À cet effet, un réseau national des CIAQ a été créé, pour lequel madame Massata Ndiaye a été porté à la tête. Elle aura la lourde tâche d'assurer les relations entre les autres réseaux internationaux et celui qu'elle gère, mais de faire face aux difficultés et défis...

L'autorité nationale d'Assurance Qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq_Sup) dans sa nouvelle mission qui consiste à l'élargissement de ses missions, entre autres de contribuer à assurer la qualité des programmes de formation, des établissements publics et privés ainsi que les organismes et centres de recherche, a tenu un atelier de partage de bonne pratique des CIAQ des Établissements d'enseignement supérieur du Sénégal..