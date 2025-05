Mbour – Cheikh Issa Sall brise le silence : « Je ne suis ni inquiété ni convoqué par la DIC... Je suis de tout cœur avec ceux qui ont été convoqués »...

C’est une sortie médiatique très attendue que le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a effectuée ce week-end sur les ondes de la radio locale Mbour FM 96.5 dans l’émission Leral. Face aux rumeurs persistantes et aux interrogations de l’opinion publique, l’édile a tenu à clarifier sa position sur plusieurs sujets sensibles, notamment les allégations de convocation par la Division des Investigations Criminelles (DIC), la reddition des comptes et son avenir politique.



Rumeurs de convocation : “Je n’ai reçu aucune notification”



Depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient dans la presse et sur les réseaux sociaux, laissant entendre que Cheikh Issa Sall aurait été convoqué, voire entendu par la DIC dans le cadre d’enquêtes sur la gestion des collectivités territoriales. Une information que le maire a catégoriquement démentie.



« Je tiens à être clair avec la population de Mbour et l’opinion publique en général : je n’ai jamais été convoqué par la DIC. Je n’ai reçu aucune notification, ni verbale ni écrite. Ce sont des rumeurs infondées qui visent à ternir mon image », a-t-il affirmé avec fermeté.



Une position assumée sur la reddition des comptes



Magistrat de la Cour des comptes de formation, Cheikh Issa Sall a réitéré son attachement aux principes de transparence et de redevabilité dans la gestion publique. Dans un contexte national marqué par une volonté politique de faire la lumière sur la gestion antérieure des ressources de l'État et des collectivités locales, le maire de Mbour se veut exemplaire.



« La reddition des comptes est un impératif. En tant que magistrat de la Cour des comptes, je suis non seulement favorable, mais également engagé à répondre à toute sollicitation en ce sens. Si l’on me convoque, j’irai répondre. Ce serait une occasion de démontrer que j’ai toujours agi dans la légalité et la transparence », a-t-il souligné.



Une candidature réaffirmée pour les prochaines locales



Cheikh Issa Sall a également profité de cette tribune pour annoncer qu’il briguerait un nouveau mandat à la tête de la mairie de Mbour. Selon lui, son bilan plaide en sa faveur, et sa vision pour l’avenir de la commune reste intacte.



« Ma candidature est confirmée. Je suis motivé par l’amour que je porte à cette ville et par le devoir de poursuivre les chantiers entamés. Mbour mérite une continuité dans l’action, et je suis prêt à répondre encore une fois à l’appel des populations », a-t-il déclaré avec conviction.



Unité politique et ouverture au dialogue



Sur le plan partisan, le maire a réitéré son ancrage au sein de sa formation politique Unité, tout en appelant à la cohésion et à l’échange. Il se dit favorable à toutes les démarches de concertation engagées par sa base politique.



« Le dialogue est fondamental pour toute organisation politique sérieuse. J’irai répondre présent à toute rencontre initiée par mon parti. Ce n’est que dans l’unité que nous pourrons porter un projet politique viable et solide pour Mbour », a-t-il expliqué.



Un message de sérénité et de responsabilité



En conclusion de son intervention, Cheikh Issa Sall a appelé les populations de Mbour à ne pas céder à la manipulation ou à la désinformation. Il a également invité les acteurs politiques à plus de responsabilité et à mettre en avant l’intérêt général au-dessus des calculs partisans.



« Je suis serein. Ma conscience est tranquille. Je demande aux Mbourois de rester concentrés sur l’essentiel : le développement de notre commune. »



Cette sortie du maire pourrait contribuer à calmer certaines tensions et à repositionner le débat public sur des bases plus objectives, à l’approche d’échéances électorales décisives.