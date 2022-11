Mbour/Affaire des gardes du corps de Sonko: Le tribunal condamnne Lamine Sonko, Modou Diop et Diakhaté Diop d'une peine d'1 mois ferme...2 mois pour Omar Ndione

Le tribunal de grande instance de Mbour vient de donner son verdict concernant l'affaire des gardes du corps de Ousmane Sonko.



La sentence est de 2 mois ferme pour omar Ndione et 1 mois ferme pour Lamine sonko, Modou Diop et Diakhaté Diop qui sont reconnus coupables pour coups et blessures volontaires. Les sieurs Modou diaw et ibrahima boye ont été relaxés purement et simplement.



Abdourahmane Ndione devra payer la somme de 500.000 Fcfa et Omar Ndione, Pathé Mbaye et Ousmane Diop vont également passer à la caisse pour une somme de 100.000 Fcfa chacun.



Pour rappel, les condamnations font suite aux altercations qui ont eu lieu à Tchiky lors du Nemeku Tour du leader de Pastef dans la commune de Diass. Plusieurs personnes ont été blessées au cours des échauffourées...