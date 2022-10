Mbane/Supposé litige foncier : "de 2014 jusqu'à ce jour, aucun centimètre carré n'a été octroyé à qui que ce soit" (Maire)

Une partie de la population de Mbane s'est prononcée à travers une marche et un point de presse organisé à Dakar par la responsable de Pastef de la localité. Cette dernière, Mme Yassine Fall, parle de « l’accaparement de 1700 hectares » de leurs terres par la société Senegindia.

Selon elle, l’entreprise indienne qui travaille dans le domaine du maraîchage, a acquis 400 hectares en plus des 1700 hectares octroyés par le maire de la commune dans la zone d'habitation des populations, les cimetières et dans la zone de développement de la population, poussant les paysans dudit village de Mbane à sortir de leurs gonds.



Face à la presse et en présence de tous les chefs de villages, le conseil municipal dirigé par Dembel Sow, s'est dit surpris par de telles accusations "sans fondement et qui porte atteinte à l'honorabilité du conseil." Ces derniers se disent d'autant plus surpris que "depuis leur installation, en 2014 jusqu'à ce jour, aucun centimètre carré n'a été donné à qui que ce soit." Au contraire, dira Dembel Sow, "quand nous sommes venus nous avons désaffecté des terres à des privés que nous avons redistribués aux populations."



Toujours, selon maire, "les 1700 ha dont ils parlent appartiennent à Rabih Fakih depuis 1981 et qui les exploite. Il est libre de travailler avec qui il veut." Pour finir, le premier magistrat de la commune de Mbane, invite les jeunes à ne pas se laisser "manipuler par des politiciens qui refusent toujours d'accepter leurs défaites aux élections", conclut-il...