Mawlid 2019 : Oustaz Pape Hanne plaide la cause des femmes.

En cette nuit consacrée à l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (Psl), le célèbre prédicateur Oustaz Pape Hanne a plaidé la cause des femmes à Niandakhoum Tivaouane à l’occasion du grand Gamou. Selon lui, la femme est tellement immense qu’elle a droit à plus de considération dans notre société. À cet effet, ce dernier demande aux hommes de prendre plus de responsabilité pour que cette dernière se sente bien dans son ménage.