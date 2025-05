Matches amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre : Pape Thiaw salue la belle saison de ses cadres et compte sur eux

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu publique ce mardi 27 mai 2025 une liste de 26 joueurs pour les prochaines rencontres amicales face à l'Irlande (6 juin à Dublin) et l'Angleterre (10 juin à Nottingham). Ces matchs s'inscrivent dans une dynamique de préparation avant la suite des éliminatoires de la Coupe du monde, avec deux échéances capitales à venir face au Soudan et au Togo.



Interrogé sur les performances des joueurs de la sélection nationale, Pape Thiaw s'est félicité des "prouesses" de plusieurs cadres évoluant en Angleterre. Il a notamment cité Ismaïla Sarr, vainqueur de la FA Cup ; Pape Matar Sarr, récent champion d'Europa League ; et Iliman Ndiaye, auteur d'une saison remarquable avec 35 matchs et 10 buts. Le sélectionneur compte s'appuyer sur ces joueurs en pleine forme pour ajuster et corriger les derniers détails de son groupe.



"Ces deux matchs sont très importants pour préparer notre qualification", a souligné le sélectionneur national, qui entend tirer le meilleur parti de ces tests de haut niveau. L'objectif est clair : renforcer les automatismes et consolider un groupe capable de viser haut, avec en ligne de mire une nouvelle qualification mondiale.