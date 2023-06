Match amical : Victoire de prestige pour le Sénégal qui domine largement le Brésil battu 4-2 !

Le 10 octobre 2019, les deux sélections s’étaient quittées sur un score de parité (1-1.) Cette fois-ci le spectacle était au rendez-vous stade Alvalade de Lisbonne où les 22 acteurs se sont rendus coup pour coup au cours d’une rencontre amicale âprement disputée. Finalement c’est le Sénégal qui a remporté la victoire contre le Brésil battu 4-2. Un véritable exploit pour les champions d’Afrique qui prouvent qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures sélections mondiales.



Pour ce rendez-vous Aliou Cissé a sorti 11 de rêve. Une première titularisation pour le gardien du Clermont Foot, Mory Diaw et une association inédite en défense centrale avec la paire Kalidou Coulibaly - Moussa Niakhaté. Un ambitieux 4-3-3 à plat qui a pourtant failli couler après quelques minutes de jeu et une ouverture de score prématurée dès la 11eme par le biais de Lucas Paqueta bien servi par un centre millimétré de Vinicius Junior (1-0.)



Pire encore, Gustavo Correia, l’arbitre de la partie, va designer le point du penalty suite à une semelle de Pathé Ciss sur Vinicius Junior. Heureusement, il y a hors-jeu. C’est ce qui sauve les Lions qui, comme revigorer vont réussir et se remettre dans le match à égaliser grâce à Habib Diallo. L’attaquant en forme du moment reste sur sa belle saison (20 buts avec Strasbourg), et profite de sa titularisation pour crucifier le portier brésilien d’une puissante reprise de volée (1-1.)



Dans cette folle rencontre, il fallait être présent au cours de la seconde période riche en buts et en rebondissements. Entre l’égalisation sénégalaise sur un but contre son camp de Marquinhos (2-1, 52e) et le coup de grâce porté par Sadio Mané à la 55eme (3-1) il s’est écoulé moins de cinq minutes. Touchés dans leur orgueil, les Brésiliens sont repartis à l’abordage pour revenir dans ce match digne d’une rencontre de coupe du monde. Et, comme un signe du destin, c’est le défenseur brésilien qui avait marqué contre son camp, en l’occurrence Marquinhos qui va réduire le score (3-2, 55e.) Lancé en fin de match, Nicolas Jackson va faire parler sa vitesse pour obtenir un penalty qui sera transformé par Sadio Mané (4-2.) Le Sénégal s’impose contre le Brésil pour la première fois de son histoire.