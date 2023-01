Matam : Une journée de prières à la mémoire des victimes de l’accident de Sikilo, initiée par Thierno Amadou Sy…

À l’appel des familles religieuses du pays pour une union de prières à l’endroit des victimes de l’accident survenu à Sikilo, (Kaffrine), le directeur général de l’APS qui est en déplacement dans son fief, a initié une journée de prières à la mémoire des victimes. Une journée qui a réuni toutes les composantes religieuses du Fouta. « Nous profitons de cette journée afin de prier pour le repos éternel des disparus et pour un prompt rétablissement des blessés. Nous prions aussi pour la sécurité dans nos routes afin que ce genres de situation ne se reproduise plus dans notre pays », a souligné Thierno Amadou Sy.



Par ailleurs, le directeur général de l’agence de presse sénégalaise rappelle que cette cérémonie de prières est destinée au Sénégal dans sa globalité et aussi et surtout au président de la République Macky Sall. « Bref, c’est une journée de prières pour le Sénégal et pour le président de la République plus particulièrement. Car nous fondons beaucoup d’espoir sur le président de la République Macky Sall pour tout ce qu’il a fait à la tête du pays depuis 2012 et tout ce qu’il envisage de faire aussi pour le peuple sénégalais. C’est pourquoi nous avons prié pour lui, pour que Dieu lui donne la force pour pouvoir continuer à travailler pour le Sénégal et le peuple. Prions aussi pour la paix, la stabilité et le développement du pays », a renseigné Thierno Amadou Sy...