Matam / Recensement 2023 (ANSD) : Les femmes plus nombreuses, une forte croissance notée dans certaines communes…

Selon les résultats du 5e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5) de 2023, publié par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la région de Matam, située dans le nord-est du Sénégal, compte une population totale de 721 208 habitants. Cette région couvre une superficie de 29 528 km² répartie entre trois départements : Matam, Kanel et Ranérou Ferlo.

En se basant sur le rapport de l'ANSD, on peut se rendre compte que la population de la région de Matam présente une répartition légèrement favorable aux femmes, qui représentent 50,1% de l'effectif total contre 49,9% pour les hommes. Les principaux centres urbains de la région sont les villes de Matam (27 222 hab.), Ourossogui (15 244 hab.) et Kanel.

Cependant, la région de Matam se caractérise également par un important milieu rural, avec des communes comme Agnam-Civol (33 358 hab.), Bokidiawe (73 400 hab.), Nabadji-Civol (75 055 hab.) ou encore Ouro Sidy (52 849 hab.), qui connaissent une forte croissance démographique.