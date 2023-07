Matam : Le Dg de l’ARTP en visite au centre de contrôle des fréquences

Le Directeur général de l’ARTP a effectué ce mercredi 12 juillet, une visite au Centre Régional de Contrôle des Fréquences (CRCF) de Matam. Abdou Karim Sall s'y est rendu en compagnie de ses équipes pour constater de visu l’état d’avancement du chantier (propriété exclusive de l’ARTP, et presque achevé), dont la pose de la première pierre a été effectuée le 14 juin 2021 par le président Macky Sall.

"Les choses avancent à grands pas et, aujourd’hui, nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant à la mise en service du centre dans les meilleurs délais", a déclaré M. Sall, satisfait de l’évolution de la première phase du chantier en attendant les travaux d’extension lors d’un point de presse en présence de plusieurs notables de cette partie du Fouta.

"Bientôt des agents de l’ARTP seront ventilés à Doumga Ouro Alpha, sans compter le personnel d’appoint qui sera recruté sur la base du principe de la préférence locale, a-t-il ajouté. Avant de renchérir : " C’est vrai que les lourdeurs administratives dans les marchés publics peuvent retarder les délais de livraison des travaux, mais nous y sommes. On va s’y atteler".

Pour rappel, construit à l’entrée de Doumga Ouro Alpha dans la commune de Bokidiawé, le CRCF de Matam permettra à l’ARTP d’améliorer le dispositif de contrôle des fréquences radioélectriques dans la zone nord. Pour mailler le territoire national, l’Autorité envisage d’implanter d’autres centres régionaux comme celui de Kolda qui est déjà programmé et éventuellement un autre à Richard Toll. Ces dispositifs techniques permettront également à l’ARTP de résoudre les cas de brouillage, d’identifier les émetteurs non autorisés, de gérer les plaintes et réclamations. Ils permettront également de coordonner le contrôle des fréquences aux frontières avec la Mauritanie, le Mali et les deux Guinée, Conakry et Bissau.