Matam : Farba Ngom à la rescousse des autres responsables

Large victoire de Benno Bokk Yaakar dans les communes du Bosseya, à l'exception notable de la commune de Thilogne remporté par la coalition dirigée par Mamadou Elimane Kane(MEK). Aucune percée de l'opposition dite radicale incarnée par le Yewwi AskanWi (YAW), ni dans le Bossea encore moins dans le Nguenar et le Damga.

Le département de Matam reste dans le giron BBY. Sur place tous les observateurs parlent d'une mention spéciale pour le coordonnateur département Farba Ngom député maire des Agnams qui a pulvérisé ses adversaires à Agnam et a pesé de tout son poids pour la victoire des listes BBY dans les autres communes et le département de Matam.