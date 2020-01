Matam / 61e Ziarra de Taïba Nguéyène : Zahra Iyane Thiam, chez les siens, présente ses vœux de paix et de stabilité.

À l’occasion de la 61e édition de la Ziarra de Taïba Nguéyène, une localité située à Matam dans le Nord du Sénégal, le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop était au chevet des populations.



Cette présence qui n’est guère fortuite, demeure un moment de communion avec les habitants de Taïba Nguéyène, mais également une opportunité pour elle de s’enquérir de même que l’administration territoriale, des préoccupations des populations.



Le ministre de la microfinance a par ailleurs salué cette implication nettement visible des hommes religieux de la localité dans la préservation des valeurs et coutumes qui nous valent aujourd’hui la stabilité. Elle a ensuite aprécié dans ce sens l’action diplomatique que le président Macky Sall mène pour le mieux être des populations.



Zahra Iyane Thiam de conclure en remerciant toutes les autorités présentes à cette édition annuelle de la Ziarra de Tafsir Moustapha Thiam ainsi que le sous-secrétaire des Nations Unies, Adama Dieng qui a d’ailleurs fait le déplacement pour cet évènement de haute portée.