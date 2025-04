Mariama Diédhiou, capitaine de l’équipe féminine de Futsal : « Notre objectif, c’est d’essayer de se qualifier pour les demi-finales et ramener la coupe! »

À l’occasion de la cérémonie de remise de drapeau, les joueuses de l’équipe féminine de Futsal pour le Beach Soccer se sont entretenues avec la presse. Parmi elles, la capitaine de l’équipe nationale de Futsal, Mariama Diédhiou, a eu aussi son mot à dire.



La joueuse a exprimé sa joie de participer à cette compétition pour la représentation du Sénégal au Maroc. Cette dernière prend acte des messages du ministre des Sports et du président de la fédération, Augustin Senghor. « C’est un grand plaisir et une fierté d’être là et aussi de pouvoir honorer le drapeau du Sénégal au Maroc pour y représenter le Sénégal dignement et ramener la coupe à la maison inchallah », a-t-elle affirmé.



Selon elle, leur principale mission est de se qualifier et ramener la coupe. « Notre objectif en premier, c’est d'essayer de se qualifier pour les demi-finales et aussi ramener la coupe.