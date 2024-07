Mariage de sa fille Zeyna / Les premiers mots de Bouba Ndour : « Sama Doom Xamnaako Bu Baax »

C’est un père heureux et enthousiaste que nous avons rencontré cet après midi lors du mariage de sa fille Zeyna qui est désormais l’épouse de Adama Bèye, PDG de AB Corporation.

Boubacar Ndour qui s’est ouvert à Dakaractu, se dit profondément satisfait de la présence de tout ce monde qui est venu fêter cette belle journée avec lui et avec toute la famille Ndour. « Tout le monde souhaite un jour, donner sa fille en mariage. Cela fait plaisir d’autant plus que je connais bien Adama Bèye. Lui aussi, je l’ai vu grandir et c’est quelqu’un que je connais très bien de la même manière que je connais Seynabou. Je ne peux exprimer tout le ressenti que j’ai aujourd’hui », confie le père aux anges d’avoir assisté à ce jour de bonheur de sa fille.



La cérémonie s’est déroulée ce dimanche à la corniche en présence de personnalités du monde culturel et même politique. Cheikh Alassane Sène, Déthié Fall,Ismaïla Lo, Mbaye Dièye Faye et bien évidemment, Youssou Ndour...