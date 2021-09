Margaux Wipf, Coordonnatrice de la Fondation Konrad Adenauer : « Ce système de caste engendre des violations graves des droits et libertés fondamentaux »

La Coordonnatrice principale du Bureau régional État de droit de la Fondation Konrad Adenauer, Margaux Wipf, estime que ce système de caste et de discrimination engendre des violations graves des droits et des libertés fondamentaux. Margaux Wipf s’exprimait lors du deuxième colloque organisé par Amnesty International Sénégal et la Fondation Konrad Adenauer qui s’est tenue ce jeudi 16 septembre à Dakar.



Selon elle, ce système de caste et de discrimination est institutionnalisé dans certains pays qui ont mis en place des mesures sur le plan politique, judiciaire dans leurs corpus législatifs. Conscient que c’est un sujet éminemment complexe, la Coordonnatrice principale du Bureau régional État de droit de la Fondation Konrad Adenauer précise que cette problématique doit être au cœur des préoccupations pour assurer la cohésion sociale.