Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime

Prenant la parole, le député Abdou Mbow a haussé le ton concernant la gouvernance du nouveau régime. Selon le politicien, cette manifestation n’a pas été organisée par un parti politique mais plutôt par des citoyens sénégalais qui ont toujours eu cette confiance au tandem Diomaye-Sonko. A cet effet, il estime que le Sénégal est en face d’un régime dictatorial qui ne fait qu' emprisonner des personnes .Ainsi Abdou Mbow a appelé à tous les sénégalais épris de justice de se regrouper autour d’un bloc pour faire face à ce régime afin qu’il dégage de ce pays " Daniouyy Khekh guirr Sonko dégagé".
