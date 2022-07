Marché central de Rufisque : Ismaïla M. Fall s'attaque au maire de la ville O. Cissé (Yewwi) et enrôle les commerçants.

Le ministre d'État Ismaïla Madior Fall accompagné d'une forte délégation, a rendu une visite aux commerçants du marché central de Rufisque. Une occasion pour les vendeurs déguerpis par les autorités de la ville de Rufisque d'étaler leur désarroi et leurs amertume devant l'ancien ministre de la justice.



Très réconforté par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, Ismaïla Madior Fall, a salué leur engagement dans le développement du pays. "Vous faites partie d'un secteur très important pour le développement du pays. Mais apparemment le nouveau maire qui est de Yewi Askan Wi, est uniquement là pour vous persécuter. Il a même installé une brigade qui vous persécute et ramasse vos marchandises. C'est une situation que nous déplorons...", a-t- il martelé.



Selon toujours ce dernier, "le chef de l'État qui est bâtisseur, a un important projet pour la modernisation des marchés. Le marché central de Rufisque en fera partie. Mais il faut que vous marchands, commerçants, votiez pour la coalition BBY au soir du 31 juillet. Seule une majorité confortable permettra au chef de l'État de poursuivre son ambition pour le développement de notre cher pays qui est un pays de paix et de stabilité...", a-t- il expliqué aux vendeurs du marché qui se sont mobilisés pour l'accueillir.