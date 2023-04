Marche autorisée : les chauffeurs du Port Autonome de Dakar s’insurgent et dénoncent des conditions de travail précaire.

D ésabusés par leurs dures conditions de travail dans le port autonome de Dakar, les chauffeurs des gros-porteurs sont montés au créneau pour crier leur agacement lors d’une marche autorisée qu’ils ont organisée ce 14 avril sur l’axe du rond-point Liberté 5 menant au rond-point Jet d’eau.

En effet, les chauffeurs du Port réclament de meilleures conditions de travail, notamment des contrats de travail et des cotisations sociales. Les chauffeurs du port s’insurgent contre DP World qui rend difficile leurs accès dans le port et ont tenu par la même occasion à dénoncer les violations répétitives du code du travail par les transporteurs basés au niveau du Port autonome de Dakar.



Par ailleurs, les chauffeurs qui, selon eux, se comptent à plus de 500 au niveau du port de Dakar, menacent d’aller en grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites...