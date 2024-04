Marché Ramadan / SEMIG: Les clients prennent d’assaut les stands du Marché d’Intérêt National

Le Marché d’intérêt National de Diamniadio abrite du 25 mars au 9 avril le marché ramadan où plusieurs exposants étalent leurs produits issus de l’agriculture locale . Sur place plusieurs commerçants ont déjà pris leurs marques et échangent avec des clients qui viennent de partout de la région de Dakar pour faire leurs achats pour la fête de Korite . C’est le cas de la représentante d’une entreprise qui s’active dans le secteur de fabrication de pomme de terre « surgelée ». A l’en croire, c’est le rush depuis avant hier . « Au début c’était un peu timide mais les gens viennent et nous avons écoulé presque tous nos stocks. Ce marché est une aubaine pour les commerçants sénégalais . C’est propre et plutôt accessible », s’est elle réjouie .



A quelques mètres de son magasin , on retrouve Moussa Ndao , un grossiste qui est un habitué du marché selon ses dires . « J’ai déjà mon magasin . Cela fait plus d’une année , je suis là . Mais ce marché Ramadan , c’est une bonne chose . J’avais 200 sacs d’oignons et plus de 250 sacs de pommes de terre . Mais je peux dire que les affaires marchent plutôt bien ici . C’est une occasion pour moi de lancer un appel aux grossistes sénégalais. Ce marché c’est pour nous . Il est temps qu’on fasse tout pour que ce projet réussisse. On a mis plus de 55 millards pour sa construction . C’est notre argent . Alors il est temps que ce marché fonctionne normalement pour le bien être de notre économie », a estimé ce dernier . Côté clients, le mouvement des voitures qui font des vas et viens, témoignent de l’activité de ce marché Ramadan initié par la SEMIG.



Abdou Sy , accompagné de sa femme , fait le tour des magasins. Deux sachets de fruits et un sachet de « Nana », il semble très intéressé par le Marché d’intérêt National. « C’est ma première fois . Mais je suis très ravi de découvrir cet espace . C’est propre et bien organisé . Il y a même des magasins qui dispose de chambre froide . C’est très intéressant. J’ai aussi fait des achats et côté prix , c’est plutôt abordable et l’accès est très facile », a ajouté ce client qui a fait des kilomètres pour venir acheter des produits locaux au Marché Ramadan qui se tient actuellement au Marché d’Intérêt National de Diamniadio.